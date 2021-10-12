От того, как она пройдёт, мы узнаем не только, сколько нас, но и как планировать бюджет, но и как будет развиваться конкретно наш регион и страна в целом. Продлится перепись до 14-го ноября.

От того, как она пройдёт, мы узнаем не только, сколько нас, но и как планировать бюджет, но и как будет развиваться конкретно наш регион и страна в целом. Продлится перепись до 14-го ноября. Переписчики будут приходить в специальной форме и с бейджами. Принять участие в переписи жителей области призвал врио губернатора Александр Авдеев. Александр Авдеев,