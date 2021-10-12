ВТБ Лизинг предлагает своим клиентам легковые автомобили Nissan на специальных условиях, доступных за счёт участия лизинговой компании в программе Nissan Leasing. При приобретении в лизинг Nissan Qashqai ..

ВТБ Лизинг предлагает своим клиентам легковые автомобили Nissan на специальных условиях, доступных за счёт участия лизинговой компании в программе Nissan Leasing.При приобретении в лизинг Nissan Qashqai в комплектации XE с рекомендованной розничной ценой 1 615 000 рублей выгода для юридических лиц может превысить 400 000 рублей при условии заключения договора сроком на 3 года и авансе 20%. Ежемесячные платежи за пользование автомобилем составят 41 850 рублей. При оформлении в финансовую аренду на тот же срок Nissan Murano с авансом 30% ежемесячные платежи составят 67 730 рублей, а экономия на налогах — более 1 000 000 рублей.Специальные условия доступны за счет поддержки от импортёра, а также возврата НДС до 20% со всех лизинговых платежей и снижения в таком же размере налога на прибыль.Nissan стабильно входит в топ-10 самых популярных легковых автомобилей среди клиентов ВТБ Лизинг. За 9 лет сотрудничества с маркой компания приобрела для российских предпринимателей более 6000 автомобилей бренда.«В условиях продолжающегося роста цен мы рады предлагать своим клиентам лучшие условия финансирования покупки автомобилей Nissan. В рамках сотрудничества с маркой мы получаем партнерскую скидку, которую передаем своим клиентам. Поэтому стоимость всех легковых моделей Nissan, представленных на российской рынке, становится самой доступной. Также приобретая автомобиль в ВТБ Лизинг, предприниматели могут выбрать оптимальные условия сделки — с минимальным авансом, низкими ежемесячными платежами или без переплат за лизинг. Налоговые льготы при лизинге дополнительно позволят оптимизировать расходы на машину», — прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.* - Nissan Qashqai в комплектации XE с рекомендованной розничной ценой 1 615 000 рублей. Аванс 20%, ежемесячный платеж 41 850 рублей, срок лизинга 36 месяцев. Nissan Murano в комплектации Mid с рекомендованной розничной ценой 3 049 000 рублей. Аванс 30%, ежемесячный платеж 67 730 рублей, срок лизинга 36 месяцев. Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН). Указанный расчет является предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.