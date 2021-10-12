К 12 октября при средней урожайности 23,2 центнера с гектара намолочено 185 тысяч тонн зерна.

Во Владимирской области к 12 октября при средней урожайности 23,2 центнера с гектара намолочено 185 тысяч тонн зерна. В зачётном весе ожидаемый объём составит 165 тысяч тонн, что на 78 меньше, чем в 2020 году. Об этом сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.«Подведены итоги уборочной кампании по картофелю и овощам. Урожай главного корнеплода в 2021 году составит 75 тысяч тонн, овощей – 18 тысяч тонн. Показатели находятся в пределах средних значений, поэтому опасаться дефицита не стоит», − отметил он во время пресс-конференции.Параллельно с уборкой началась посевная. Порядка 42,7 тысячи гектар полей засеяны озимыми зерновыми культурами.Завершена заготовка сена для скота. На каждую голову приходится по 27 центнеров корма. В сельхозпредприятиях запас сена составляет 33,9 тысячи тонн, сенажа – 490,4 тысячи тонн, силоса – 444,3 тысячи тонн, соломы – 38,3 тысячи тонн. Обеспеченность ресурсом превышает потребность.«Несмотря на засуху ситуация стабильная и не вызывает опасений», - уверен Константин Демидов.