Злоумышленник похитил банковскую карту потерпевшей и оплатил ею свои покупки.

В ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 65-летняяя местная жительница, сообщившая о пропаже денег. Сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что пропажа произошла со счета, привязанного к банковской карте.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили круг лиц, которые могли иметь доступ к платежному средству. В результате по подозрению в причастности к краже был задержан 40-летний приятель потерпевшей.Установлено, что фигурант, накануне находившийся вместе с потерпевшей в одной компании, увидел оставленную на столе карту и решил воспользоваться моментом.В дальнейшем чужой картой он оплатил покупку алкоголя и продуктов, потратив в общей сложности более 3000 рублей.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).