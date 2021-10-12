Период классической сухой и солнечной золотой осени в Москве и Московской области заканчивается. Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в ближайшие дни ..

Период классической сухой и солнечной "золотой осени" в Москве и Московской области заканчивается.Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в ближайшие дни его сменят похолодание и осадки.Макарова прогнозирует, что уже в среду в столичном регионе пройдут небольшие дожди, а температура воздуха не будет превышать 13 градусов тепла. А в ночь с субботы на воскресенье она и вовсе может опуститься до отрицательных значений, из-за чего к утру 17 октября вероятно выпадение снега, сообщает "".