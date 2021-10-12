В селе Иваново Ковровского района затянувшийся и некачественный ремонт местной поликлиники привел к...

В селе Иваново Ковровского района затянувшийся и некачественный ремонт местной поликлиники привел к ее закрытию. В проблеме разбирался Александр Сыпченко.Ремонт в Иваново-Эсинской участковой поликлинике должен был закончиться еще 1 сентября, однако этого не произошло. Из-за некачественной реконструкции крыши помещения залило сентябрьскими дождями, на стенах появились грибок и плесень. Специалисты Роспотребнадзора, увидев такую картину, через суд добились закрытия опасного объекта на 2 месяца, пока не будут устранены все нарушения.Марина Колтунова, представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- После истечения данного срока специалисты управления еще раз выйдут на место, и если все нарушения будут устранены, то работа по оказанию медицинских услуг в данной поликлинике будет возобновлена.Но жителям села Иваново от такого решения не легче, передвижной медицинский пункт, который сейчас заменяет поликлинику, явно не справляется с нагрузкой. В проблемном здании размещался еще и дневной стационар. К поликлинике приписаны почти 5 тысяч человек. Куда обращаться, если понадобится срочная госпитализация, спрашивают люди? Ближайшая больница - в 20 километрах.Татьяна Цывина, жительница с. Иваново:- У меня двое детей с температурой под 40 и я вместе с ними с температурой тут стою, чего хорошего?Наталья Жаренова, жительница с. Иваново:- Это очень даже неудобно, что с детьми стоим здесь такой толпой, неудобно, ну так все врачи наши на месте, качество обслуживания как всегда.Глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов считает, что подрядчик грубо нарушил условия контракта. К работам предъявлен ряд существенных замечаний, в том числе со стороны прокуратуры, департамента здравоохранения и других структур, однако устранять проблемы строители не спешат.Вячеслав Скороходов, глава администрации Ковровского района:- Я не знаю, какие еще меры можно к недобросовестным подрядчикам предпринимать, потому что они нанесли огромный ущерб государственному имуществу, то есть за счет их халатности в больнице невозможно принимать больных.В настоящее время решается вопрос о восстановлении стационарной помощи, пока в селе принимают только участковый терапевт и педиатр.Антон Зинченко, и.о. главного врача "Ковровской районной больницы":- Стараемся организовать именно по стационарной помощи, так как больница оказывает плановую помощь, то есть людей записывать заранее, чтобы они могли по госпитализации в Клязьмо-городецкую больницу оптимизировать их туда доставку, работаем чтобы транспортом осуществить больничным.По мнению руководителя "Ковровской районной больницы", к которой относится Иваново-Эсинская участковая поликлиника, ситуация находится под контролем, главное - чтобы строительная компания из Подмосковья, по вине которой жители села Иваново и вынуждены терпеть неудобства, честно исполнила свои обязательства.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”