Подведены итоги сбора пожертвований пользователями сайта мэра Москвы в различные благотворительные фонды, включая организации по оказанию гуманитарной помощи приютам для бездомных животных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы.

Подведены итоги сбора пожертвований пользователями сайта мэра Москвы в различные благотворительные фонды, включая организации по оказанию гуманитарной помощи приютам для бездомных животных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. За один только сентябрь 2021 года было собрано больше миллиона рублей. Об этом сообщил руководитель проекта Популяризация и развитие мест заботы о животных в Новой Москве Марат Исмагилов. Проект реализуется с января 2021 года Фондом Гражданский контроль при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.- После того, как на сайте мэра Москвы открылся данный сервис это стало наиболее крупным месячным показателем. За все время работы благотворительного проекта жители перечислили через mos.ru сумму в размере 8,4 миллиона рублей – рассказал Исмагилов.Стоит отметить, что проект столичного Департамента информационных технологий и Комитета общественных связей и молодежной политики уже получил международную премию Communitas Awards, а также стал лауреатом CIPR Digital и других престижных наград. В начале 2021 года проект взял премию Big Innovation Awards. Весной он был удостоен международной награды German Innovation Award.По словам руководителя проекта Популяризация и развитие мест заботы о животных в Новой Москве Марата Исмагилова, интерес жителей ТиНАО к сервису, а также его востребованность растет с каждым днем. Также растет и число благотворительных фондов, которые присоединились к проекту. На сегодняшний день их ровно 55. Эксперт также напомнил, что отличительной особенностью данного сервиса является возможность получить полную информацию о том, куда направлена пожертвованная сумма и дошла ли она до адресата. Это можно сделать на сайте Душевная Москва, посмотрев ежеквартальные отчеты организаций.- Чтобы перечислить желаемую сумму денег на благотворительные акции через сайт мэра Москвы необходимо выбрать один из способов: пожертвовать средства в разделе фондов, зайти на сервис Мои платежи или войти в раздел Платежи мобильного приложения Моя Москва - добавил Марат Исмагилов.