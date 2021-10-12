Городской прокуратурой направлено в суд дело о краже с банковского счета в крупном размере у...

Городской прокуратурой направлено в суд дело о краже с банковского счета в крупном размере у престарелой женщиныПрокуратурой г. Владимира утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 65-летней местной жительницы. Она обвиняется в краже, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенном с банковского счета в крупном размере.Установлено, что жительница Владимира осуществляла уход за престарелой женщиной, 1937 года рождения, которая ввиду травмы самостоятельно передвигаться не могла и находилась дома в лежачем состоянии.От родственников больной сиделка получила для покупок товаров и продуктов питания ее банковскую карту, с которой, зная пин-код, похитила денежные средства в сумме более 380 тыс. рублей.Вину в совершенном деянии обвиняемая не признала.За совершение данного преступления может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото: pexels.com