Голкипер ФК Муром-2012 десятилетний Максим Никитин уже во второй раз завоевал золотую кепку Льва...

Голкипер ФК "Муром"-2012 десятилетний Максим Никитин уже во второй раз завоевал золотую кепку Льва Яшина на турнире в Нижнем Новгороде YashinCup. Соревнования проводились 24-25 сентября. В турнире принимали участие вратари из Казани, Клина, Сарова, Дзержинска, Раменского, Москвы. Организатором поединка между юными вратарями является внук прославленного спортсмена Льва Яшина Василий Фролов.Как рассказали в издании Муром24, Максим занимается футболом с пяти лет, сейчас тренируется у Романа Юрьевича Смоленкова. Кумиром юного дарования является лучший вратарь XX века по версиям ФИФА - советский футболист, вратарь Лев Иванович Яшин.Напомним, что ранее Максим уже выигрывал золотую и бронзовую кепки легендарного советского футбольного вратаря.Фото: Муром24