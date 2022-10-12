В Вязниках направлено в суд уголовное дело о присвоении Завершено расследование уголовного дела в...

В Вязниках направлено в суд уголовное дело о присвоенииЗавершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней жительницы Вязников. Женщина обвиняется в присвоении денег.Работая в баре, женщина отозвалась на просьбу посетителя, попросившего перевести деньги с его банковского счета на ее карту и обналичить их для передачи ему. Обвиняемая выполнила просьбу мужчины, однако, увидев, что он нетрезв и через некоторое время покинул бар, не стала предпринимать меры для возврата денег, оставив их себе.Причиненный потерпевшему ущерб составил 8 000 рублей.В содеянном женщина созналась. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.