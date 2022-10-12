Историческое событие для России и жителей Донбасса. В сентябре прошли референдумы по присоединению...

Историческое событие для России и жителей Донбасса. В сентябре прошли референдумы по присоединению к России территорий ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. А как проходило голосование в Докучаевске, как жители восприняли эту новость. А также о помощи подшефному городу со стороны Владимирской области “Вестям” рассказал заместитель главы администрации Докучаевска, представитель нашего региона Александр Захаров. Интервью продолжит наш эфир.Владимирская область помогает подшефному Докучаевску в восстановлении инфраструктуры и важнейших объектов. По каким направлениям идёт работа?Александр Захаров, заместитель главы администрации г. Докучаевска (ДНР):- В этом направлении работают наши строители, в том числе такая крупная организация, как ДСУ-3. Работают на территории и медики наши, работа кипит. Сейчас второй этап - это задача подготовки к отопительному сезону. Более чем на 90 процентов город Докучаевск готов к отопительному сезону. Проблем, я думаю, не будет. Дальше - мы сейчас закрываем тепловой контур в многоквартирных домах.