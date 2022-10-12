Антимонопольная служба признала сотового оператора - компанию МТС - нарушителем антимонопольного...

Антимонопольная служба признала сотового оператора - компанию МТС - нарушителем антимонопольного законодательства в связи с необоснованным увеличением стоимости услуг для абонентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как показала проверка, в январе этого года оператор поднял цены на услуги сотовой связи на 9,5%. Повышение объяснили ростом собственных затрат. Повторное повышение стоимости некоторых тарифных планов на 8,4% компания провела в августе, а в сентябре и октябре оставшиеся тарифные планы повысила на 9,7%. Общее повышение тарифов в текущем году превысило 20%. При этом никаких обоснований оператор ФАС не представил.Ведомство пришло к выводу, что компания нарушает интересы потребителей, не имея экономического и технологического обоснования, и выдала предписание снизить тарифы до экономически обоснованного уровня, рассказали в «Бизнес-журнале».Фото: Pexels.com