Более 580 миллионов рублей направлено областной администрацией в Суздаль, Собинский и...

Более 580 миллионов рублей направлено областной администрацией в Суздаль, Собинский и Гусь-Хрустальный районы на развитие инфраструктуры.В Собинском районе средства пойдут на дорожное строительство в рамках проекта по созданию логистического центра «Вайлдберриз».В Гусь-Хрустальном отремонтируют дороги для реализации инвестпроекта «Строительство и запуск линии упрочненного стекла».А в Суздале дополнительные финансы направят на инфраструктурные объекты для «Центра творчества и ремесел» и модернизацию оборудования Суздальского молочного завода.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области