Бывший начальник отделения почтовой связи Лакинск–1 признан виновным в присвоении с использованием...

Бывший начальник отделения почтовой связи Лакинск–1 признан виновным в присвоении с использованием своего служебного положения в крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.Установлено, что мужчина в период с апреля по сентябрь 2020 года систематически присваивал вверенные ему денежные средства. Всего им похищено более 300 тыс. рублей. В рамках расследования уголовного дела обвиняемый добровольно возместил лишь 16 тыс. рублей.Поскольку ущерб в полном объеме не возмещен, межрайонной прокуратурой в интересах Российской Федерации в суд направлено исковое заявление о взыскании с осужденного материального ущерба, причиненного «Почте России», в размере 292 тыс. рублей.Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе областного ведомства.Фото: Pexels.com