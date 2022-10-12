Центризбирком предложил назначить членами Избирательной комиссии Владимирской области Вадима...

Центризбирком предложил назначить членами Избирательной комиссии Владимирской области Вадима Минаева и Нину Ульеву.Педагог по образованию, Вадим Минаев уже 10 лет занимает должность председателя Избирательной комиссии Владимирской области. Свою работу в избирательной системе региона он начал в 2008 году.11 лет посвятила выборам Нина Ульева: сначала она возглавила ТИК Камешковского района Владимирской области, а в 2012 году впервые была избрана секретарем региональной избирательной комиссии.Фото: телеграм-канал ЦИК