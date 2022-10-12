Должностное лицо в администрации поселка Золотково Гусь-Хрустального района признали виновным в халатности, сообщает Следственный комитет. Известно, что 15 октября 2015 года жители дома № 1 по

Должностное лицо в администрации поселка Золотково Гусь-Хрустального района признали виновным в халатности, сообщает Следственный комитет. Известно, что 15 октября 2015 года жители дома № 1 по ул. 40 лет Октября поселка Золотково отправили в ведомство коллективное заявление с требованием признать строение аварийным. Чиновник его проигнорировал. Решение было изменено только после проведения надзорным ведомством соответствующей проверки