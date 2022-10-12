Сегодня на внеочередном заседании совета народных депутатов города Владимира дан старт процедуре...

Сегодня на внеочередном заседании совета народных депутатов города Владимира дан старт процедуре отбора кандидатов на должность главы областного центра. Нового градоначальника парламентарии должны утвердить в течение полугода после того, как должность стала вакантной.Кандидатом может стать гражданин России старше 21 года, который на день проведения конкурса не имеет непогашенной судимости и других ограничений пассивного избирательного права. Конкурс назначен на 10 ноября. Его признают состоявшимся, если будет минимум два кандидата. Заявки на участие принимаются с 17 по 31 октября. Напомним, Андрей Шохин, возглавлявший городскую администрацию с 2011 года, в сентябре этого года досрочно сложил полномочия в связи с назначением на должность сенатора Российской Федерации. Обязанности главы администрации города в настоящее время временно исполняет Александр Максимов. До этого он был первым заместителем градоначальника.