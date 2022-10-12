Новые льготы для владимирских семей, членов которых мобилизовали, единогласно поддержали депутаты городского совета. Саму идею предложили в администрации Владимира. В настоящее время все

Новые льготы для владимирских семей, членов которых мобилизовали, единогласно поддержали депутаты городского совета. Саму идею предложили в администрации Владимира. В настоящее время все школьники 1-4 классов, обучающиеся в первую смену, получают горячие завтраки бесплатно. В свою очередь, ученики вторую смены, бесплатно обедают. Теперь ученики начальных классов, остающиеся в школе на полный день (8 часов), будут