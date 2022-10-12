Депутаты горсовета поддержали предложение мэрии о дополнительных льготах мобилизованным. Сейчас...

Депутаты горсовета поддержали предложение мэрии о дополнительных льготах мобилизованным.Сейчас все школьники начальных классов получают бесплатные завтраки или обеды в зависимости от смены, в которую они учатся. Теперь, если учащиеся начальных классов из семей мобилизованных заняты в школе полный день (8 часов и более) или посещают продленку, они будут бесплатно и завтракать, и обедать. Кроме того, ученики средних и старших классов, дети мобилизованных смогут бесплатно получать в школе завтрак или обед в зависимости от смены, в которую они учатся. Для получения льготы родителям или законным представителям ребенка достаточно обратиться в администрацию своей школы.