Губернатор Александр Авдеев направил 40 млн рублей на закупку туристических шаттлов для гостей...

Губернатор Александр Авдеев направил 40 млн рублей на закупку туристических шаттлов для гостей СуздаляГлава региона Александр Авдеев подписал постановление о выделении Суздальскому району дотации из средств федерального гранта. Деньги пойдут на покупку четырёх автобусов (два – на более чем 50 мест и по одному – вместимостью 20+ и 30+ пассажиров). Использовать их планируется для регулярных трансферов туристов с железнодорожного вокзала во Владимире до Суздаля и обратно.Тема организации маршрутов туристических шаттлов от крупных туристических узлов до непосредственно мест отдыха и размещения обсуждалась на совещании под председательством помощника Президента РФ Игоря Левитина в августе этого года. Эта новация должна содействовать развитию внутреннего туризма: зачастую россиян при выборе места отдыха внутри страны смущает именно неочевидная логистика. Так, наш Суздаль сегодня удобен автотуристам. Но не тем, кто добирается до города-музея через Владимир по железной дороге или междугородним автобусом. В рамках подготовки к 1000-летию Суздаля решение этого вопроса очень актуально, отметили в пресс-службе администрации Владимирской области.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области