Полицейские Подмосковья задержали в Королеве двух человек, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Жители Казани увели из-под носа пенсионерки огромную сумму – 6,3 ..

Полицейские Подмосковья задержали в Королеве двух человек, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Жители Казани увели из-под носа пенсионерки огромную сумму – 6,3 миллиона рублей. Об этом сообщают .Мошенники позвонили 80-летней женщине и, представившись сотрудниками полиции и Центробанка, сообщили, что с ее сберегательного счета подозрительные личности хотят снять деньги. Они даже предоставили старушке липовые удостоверения, чтобы втереться в доверие.В итоге пенсионерка сняла деньги и перевела на счет мошенников. Помимо этого, злоумышленники уговорили женщину продать квартиру, а полученные 4,5 миллиона рублей также перевести на их счет. Как сообщает интернет-издание , возбуждено уголовное дело.