Подделка сертификатов о вакцинации от КОВИД-19 привела к уголовному сроку. Александровский...

Подделка сертификатов о вакцинации от КОВИД-19 привела к уголовному сроку. Александровский городской суд признал виновным фельдшера Арсаковской врачебной амбулатории.Следствием установлено, что в период с мая по август 2021 года медик оформлял сертификаты о прививках без их проведения. Поддельные данные он передавал медицинскому регистратору, а после появления сертификатов в личных кабинетах граждан на портале «Госуслуги», фельдшер получал денежное вознаграждение. Фельдшера приговорили к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. Также мужчина выплатит штраф - 100 тысяч рублей.