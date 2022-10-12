12 октября городской парламент объявил конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Владимира. Произошло это в ходе XXXVII сессии Совета народных депутатов областной столицы. Пройдет

12 октября городской парламент объявил конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Владимира. Произошло это в ходе XXXVII сессии Совета народных депутатов областной столицы. Пройдет он 10 ноября в 10 по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 36, каб. 516. Отбор кандидатов будет проводить комиссия от города Владимира депутатами горсовета Лариса Пышонина, Алексей Лызлов