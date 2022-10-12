В январе текущего года житель Киржача заказал у индивидуальной предпринимательницы хлебопекарную печь, парогенератор, подовую плиту, шкафа и ещё несколько мелких предметов. Общая стоимость покупки составила чуть меньше 350 тысяч рублей.

В январе текущего года житель Киржача заказал у индивидуальной предпринимательницы хлебопекарную печь, парогенератор, подовую плиту, шкафа и ещё несколько мелких предметов, - сообщает пресс-служба Киржачского районного суда. Общая стоимость покупки составила чуть меньше 350 тысяч рублей. Мужчина перевёл всю сумму сразу. В обозначенные сроки товар не пришёл. Покупатель потребовал вернуть деньги, но ничего не добился. Пришлось искать справедливости в суде.Фемида поддержала исковые требования мужчины. Они включали стоимость оплаченного товара; 0,5% от этой суммы за каждый день просрочки заказа; штраф в 50% от суммы, присужденной судом в его пользу; оплату морального ущерба в размере 10 тысяч рублей и судебные траты. В общей сложности набежал один миллион 64 тысячи 655 рублей. Решение суда пока не вступило в силу и ещё может быть оспорено.