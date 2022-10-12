Окончательный список имен кандидатов на пост главы Владимира станет известен 10 ноября. В областном центре состоялось внеочередное заседание Совета народных депутатов. На нем председатель

Окончательный список имен кандидатов на пост главы Владимира станет известен 10 ноября. В областном центре состоялось внеочередное заседание Совета народных депутатов. На нем председатель комитета по местному самоуправлению Алексей Лызлов предложил народным избранникам проголосовать за дату проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Владимира. В итоге депутаты утвердили предложенное время проведения конкурса. Алексей Лызлов,