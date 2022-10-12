Певица Слава откровенно рассказала об отношениях с возрастным бизнесменом.

Певица Слава откровенно рассказала об отношениях с возрастным бизнесменом.Отношения знаменитой брюнетки с возрастным мужчиной в свое время наделали много шума. Мало кто верил в то, что союз возлюбленных просуществует долго, ведь Анатолий Данилицкий старше Славы на 28 лет – она ему, можно сказать, в дочери годится!Однако число прожитых вместе лет продолжало расти, а з бизнесменом поладила и старшая дочь певицы Саша. Однако в последнее время об отношениях возлюбленных стали ходить тревожные слухи: злые языки стали говорить, мол, союз дал трещину, а в прессе появились заголовки в духе "Пластика не помогла артистке удержать богатого мужа".Судя по всему, Славу изрядно достали слухи вокруг ее личной жизни, так что она решила ответить сплетникам и завистникам."Во-первых, у меня нет мужа, во-вторых, он небогатый, в-третьих, я ответила на все вопросы", – резко высказалась звезда, явно уже давно измученная болтовней о достатке или нищете ее благоверного и неурядицах в их совместной жизни.Певица также объяснила, что никогда не выходила замуж официально, но это никак не влияет на то, что Анатолий Данилицкий для нее – самый близкий человек. При этом возлюбленные продолжают жить отдельно друг от друга.К слову, разъехались по разным квартирам они еще в начале года. Как пишет , все из-за того, что на старости лет бизнесмен стал жутко храпеть. Собственно, Слава и выставила любимого за порог – так обоим живется спокойнее.