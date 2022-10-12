Авторы Блога МБК рассказали о том, как договариваться с продавцами недвижимости на вторичном рынке, чтобы получить скидку.

Авторы рассказали о том, как договариваться с продавцами недвижимости на вторичном рынке, чтобы получить скидку.При покупке жилья на вторичном рынке можно получить скидку до 40%, если это неликвидная квартира или проблемное жилье. На ликвидное жилье дисконт составит — 5–10%. Но здесь уже все зависит от того, где находится недвижимость, в каком состоянии и готов ли покупатель сделать скидку, чтобы быстрее продать недвижимость.Как подготовиться к торгу, и какие могут быть аргументы?После того как договоритесь о просмотре жилья с продавцом, изучите на досках объявлений недвижимость со схожими параметрами и сопоставьте цены. Если цена квартиры, которую собираетесь смотреть выше средней стоимости, у вас будет аргумент попросить сделать скидку.Перед просмотром изучите дом, в котором хотите купить квартиру, район, постарайтесь выяснить все недостатки.Дом старый или неудачная планировка. Это весомые обстоятельства, чтобы акцентировать внимание продавца и попросить о дисконте.Нет капитального ремонта даже в планах, подъезд давно не приводили в порядок. Даже если в квартире выполнена отделка, а в подъезде все рушится, то это повод попросить о скидке.Поблизости оживленная трасса и окна выходят на дорогу. Это значит, что под окнами постоянно будут ездить машины, летом вся пыль будет в квартире. На такую недвижимость продавцы чаще всего делают скидки.Незаконная планировка. От покупки такого жилья лучше отказаться или заранее попросить продавца узаконить планировку. Если собираетесь заняться этим вопросом самостоятельно, смело просите скидку на жилье до 25%.Рядом нет объектов инфраструктуры и остановок транспорта. При таком раскладе можно рассчитывать на скидку до 10–15%, даже если в квартире выполнен хороший ремонт.Почему нельзя торговаться по телефону и показывать эмоции?Просить о скидке у продавца по телефону бесполезно, потому что вы не сможете акцентировать внимание на минусах. Лучше всего договариваться лично при встрече и во время осмотра объекта жилья. У вас появится возможность указывать на недочеты, но делать это следует ненавязчиво, чтобы не вызвать у продавца негативную реакцию.Демонстрировать во время осмотра эмоции тоже не стоит. Даже если вам квартира нравится и вы готовы купить ее, старайтесь не подавать вид. Не стоит восхищаться планировкой, интерьером или видом из окна. Лучше отмечайте недочеты квартиры, которые можно будет использовать в качестве доводов при торге.Какие аргументы работают при торге, а какие нет?Говорить продавцу о том, что вы предлагаете 8 млн руб. за квартиру по той причине, что в соседнем доме ровно столько стоит такая же квартира — нельзя. Продавец просто возьмет и скажет, что вы можете купить ту квартиру в соседнем доме, а он подождет другого покупателя. Такие доводы в формате: «я так хочу», я определил, что» или «я так думаю», точно не работают.Вот аргументы, которые сработают при торге:Рыночная цена квартиры завышена, то можно попросить продавца продать вам жилье ближе к рыночной стоимости. Сошлитесь на то, что готовы прямо сейчас заняться оформлением сделки. Если продавец давно продает жилье, он уступит, потому что не захочет больше ждать.Квартира нуждается в капитальном или косметическом ремонте. Обратите внимание продавца на моменты, которые будете переделывать и лучше сразу скажите примерную стоимость. После этого можно будет просить скидку на такую сумму. Например, требуется ремонт ванной комнаты, замена плитки и ванны, а также сантехники. Все это выйдет в районе 300 тыс. руб. Скажите продавцу, что готовы купить жилье, если он сделает скидку на 300 тыс. При этом важно не обидеть хозяина квартиры, то есть говорить о недостатках следует без негативной оценки.Маленькая площадь кухни и неудачная планировка. Это может стать поводом для скидки.Когда будете вести торг с продавцом, работают любые обоснованные аргументы. Из окон вид на кладбище или свалку, нет ремонта, объектов инфраструктуры поблизости и остановок общественного транспорта. Все это будет поводом, чтобы обосновано сбить цену.Не бойтесь отказа и просите скидку, когда нет аргументовПокупатели, которые слышат отказ от торга, даже не решаются предложить варианты цены продавцу. Это ошибка, потому что нередко конечные представления обеих сторон о стоимости совпадают, просто для принятия решения о скидке нужно время и реальные аргументы.Просить сделать скидку на недвижимость можно даже в том случае, если цена квартиры соответствует рынку. Никто не мешает вам просто поинтересоваться у собственника, какую сумму он может уступить. Многие продавцы во время продажи жилья недвижимости заранее закладывают в цену возможный торг и готовы сделать скидку.