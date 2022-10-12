Стоматологическая клиника в Коврове должна была удалить лишний зуб подростку, но вместо этого удалила здоровый, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Мать ребёнка обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, расходов на лечени

Стоматологическая клиника в Коврове должна была удалить лишний зуб подростку, но вместо этого удалила здоровый, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Мать ребёнка обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, расходов на лечение и судебные издержки.Суд первой инстанции встал на сторону стоматологии, посчитав, что услугу оказали исходя из плана лечения. Ковровская прокуратура с решением не согласилась и внесла апелляционное представление.Владимирский областной суд удовлетворил требования. Клиника в полном объёме оплатит нанесённый подростку вред.