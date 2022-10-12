Мировая премьера, которая впервые поставлена в России. Владимирская драма показала моноспектакль «Моя мать – секретарь ангела смерти» по пьесе Хадар Гальрон. Первые спектакли прошли на

Мировая премьера, которая впервые поставлена в России. Владимирская драма показала моноспектакль «Моя мать – секретарь ангела смерти» по пьесе Хадар Гальрон. Первые спектакли прошли на сцене областного Дома работников искусств. История произведения основана на реальных событиях. Все роли исполняет Анна Лузгина.Я не хочу больше изображать идеальную пару. Останови машину, – Ты меня не слушал.Останови машину.