На пожаре в Струнино спасены жизни 5 человек. Об этом рассказывает региональное Управление МЧС России. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило примерно в 7 вечера 11 октября.
<a href="https://33live.ru/novosti/12-10-2022-na-pozhare-v-strunino-spaseny-5-chelovek.html" target="_blank">На пожаре в Струнино спасены 5 человек</a> - На пожаре в Струнино спасены жизни 5 человек. Об этом рассказывает региональное Управление МЧС России. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило примерно в 7 вечера 11 октября.
[url=https://33live.ru/novosti/12-10-2022-na-pozhare-v-strunino-spaseny-5-chelovek.html]На пожаре в Струнино спасены 5 человек[/url] - На пожаре в Струнино спасены жизни 5 человек. Об этом рассказывает региональное Управление МЧС России. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило примерно в 7 вечера 11 октября.