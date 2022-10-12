На пожаре в Струнино спасены жизни 5 человек. Об этом рассказывает региональное Управление МЧС России. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило примерно в 7 вечера 11 октября.

На пожаре в Струнино спасены жизни 5 человек. Об этом рассказывает региональное Управление МЧС России. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило примерно в 7 вечера 11 октября. Всего в ликвидации огня принимали участие 13 человек на 4 транспортных средствах. К приезду спасателей наблюдался дым из окна квартиры на третьем этаже дома номер 18 на