Вот что советует нам в этот день мудрость многих поколений. Народные приметы: Листья опали с...

Вот что советует нам в этот день мудрость многих поколений.Народные приметы:Листья опали с берез и лип - год будет урожайный.Если месяц светится в тумане – погода испортится.На окне узоры от мороза – ждите гостей.Если первый снег - холода нескоро придут.Журавли летят на юг - ранняя зима.Что нельзя делать:Не берите подарки - с ними заберете и все проблемы.Не начинайте ремонт - он будет затяжным.Не ложитесь спасть на старом белье - лучше постелить новое.Не надевать запачканную и рваную одежду - это к неудаче.Не пускайте домой посторонних - может сглазить.Фото https://www.pxfuel.com