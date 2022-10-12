Вот что советует нам в этот день мудрость многих поколений.
Народные приметы:
Листья опали с...
Вот что советует нам в этот день мудрость многих поколений.
Народные приметы:
Листья опали с берез и лип - год будет урожайный.
Если месяц светится в тумане – погода испортится.
На окне узоры от мороза – ждите гостей.
Если первый снег - холода нескоро придут.
Журавли летят на юг - ранняя зима.
Что нельзя делать:
Не берите подарки - с ними заберете и все проблемы.
Не начинайте ремонт - он будет затяжным.
Не ложитесь спасть на старом белье - лучше постелить новое.
Не надевать запачканную и рваную одежду - это к неудаче.
Не пускайте домой посторонних - может сглазить.
Фото https://www.pxfuel.com