В Следственном комитете Российской Федерации по поручению Председателя СК России Александра...

В Следственном комитете Российской Федерации по поручению Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина создана горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальномутелефону – 8-800-100-12-60 (# 5), следуя рекомендациям голосового помощника. Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.Сотрудники СК России в оперативном режиме проконсультируют и окажут содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем и вопросов, в том числе при получении медицинской помощи, положенных выплат и иных мер социальной поддержки. Это позволит обеспечить всестороннюю правовую поддержку и защиту их прав.Учитывая социальную значимость вопроса, работа горячей линии Следственного комитета России находится на контроле Председателя СК России.Обратиться в Следственный комитет Российской Федерации можно и в официальных аккаунтах Информационного центра СК России в социальных сетях.