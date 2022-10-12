12 октября певица Жасмин отмечает день рождения. Ей исполняется 45 лет.

12 октября певица Жасмин отмечает день рождения. Ей исполняется 45 лет.Сара Манахимова уже много лет известна публике под именем принцессы. Однако за пределами сцены и телекамер ее жизнь не всегда похожа на сказку. К сожалению, на долю певицы выпало немало тяжелых испытаний. Если некоторые из них звезде удалось преодолеть, то другие преследуют ее и по сей день.С первым серьезным ударом судьбы Жасмин пришлось столкнуться еще в юности. Манахимовой было всего 19 лет, когда не стало ее мамы. Боль утраты заставила девушку быстро повзрослеть и подтолкнула ее на серьезные изменения в жизни. Сара не только поступила в училище имени Гнесиных, но и решилась связать себя узами брака.Первым супругом певицы стал бизнесмен Вячеслав Семендуев. Мужчина был старше девушки на 17 лет, но упорно добивался ее руки и получил согласие. В 1997-м, спустя год после свадьбы, у пары родился сын Миша.Вячеслав не только поддерживал стремление жены заниматься музыкой, но и помогал ей строить карьеру на сцене. Со стороны брак певицы казался идеальным. Горькая правда вскрылась лишь спустя 10 лет, когда Жасмин попала в больницу с сотрясением мозга. Тогда стало известно, что супруг давно поднимает на звезду руку. Вскоре артистка развелась с абьюзером и оборвала с ним все связи.Во второй раз Манахимовой вышла замуж обдуманно. Ее супругом стал молдавский бизнесмен Илан Шор, который моложе ее на 10 лет. В этом браке Жасмин наконец смогла стать по-настоящему счастливой и дважды стала мамой. В 2012-м у пары родилась дочка Маргарита, а спустя четыре года на свет появился сын Мирон.Поклонники не переставали радоваться за звезду, которая обрела любовь и гармонию. Однако семейная идиллия оказалась недолгой. В 2020 года супруга певицы объявили в международный розыск. За несколько лет до этого Шора приговорили к 7,5 годам тюрьмы за банковские махинации, но он обжаловал приговор и остался на свободе. А после муж звезды покинул Молдавию, наплевав на запрет. С тех пор он находится в бегах.Жасмин не скрывает, что эта ситуация стала для ее семьи большим испытанием. Однако артистка не опускает руки и не теряет надежды на положительный исход. Сейчас бизнесмен живет отдельно от близких. По всей видимости, семья периодически собирается вместе на нейтральной территории.