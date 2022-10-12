Оскандалившийся супруг Аллы Пугачевой наконец-то раскрыл истинные данные о своем финансовом положении.

Оскандалившийся супруг Аллы Пугачевой наконец-то раскрыл истинные данные о своем финансовом положении.Еще в феврале Максим Галкин* вместе с женой перебрался в Израиль. Из-за гневных выпадов в адрес годами кормившей его родины комик остался без части поклонников и работы. Однако благоверный Аллы Пугачевой не растерялся и сразу нашел себе применение за границей.Артист стал давать концерты по всему миру для русскоязычной публики, ведь нужно же как-то прокормить семью. Судя по появившимся в Сети записям, артист в основном пускает обидные шутки в адрес своей страны. Максим Галкин* уверяет, что прилично зарабатывает на своих выступлениях, однако публика в это верит с трудом.В микроблоге супруга Аллы Пугачевой можно увидеть не один отчет с мероприятия: комик всеми силами пытается показать, что в зале собирается толпа народа и рукоплещет его выходам на сцену. Вот только хейтеры не упускают возможности уколоть артиста, иной раз написав в комментариях, что все его ролики – мишура, а на чужбине он на самом деле побирается и со своими шуточками никому не нужен."Был кумиром миллионов, а теперь по миру крошки собирает, поливая свою страну фекалиями", – написал кто-то из пользователей.И подобных комментариев на странице Максима Галкина* масса. Причем они, кажется, время от времени задевают комика, ведь накануне на один из них он решил ответить. "Цены не мизерные, зал не маленький", – заверил супруг Аллы Пугачевой, как бы намекнув, что с финансами у него все хорошо.* — включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.