Также во II квартале на 10% выросли продажи отечественного софта среди корпоративных клиентов.

Продажи российского программного обеспечения (ПО) в III квартале в сравнении с II кварталом 2022 года розничным клиентам выросли на 25% в штучном выражении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Ситилинка".В то же время за неделю с 19 по 25 сентября продажи софта выросли уже в два раза в сравнении с неделей ранее."Розничные клиенты стали приобретать отечественные программные продукты примерно на 25% чаще в третьем квартале, чем в предыдущем. <...> За период с 19 по 25 сентября продажи российского ПО (в штуках) выросли в два раза по сравнению с предыдущей неделей", - сообщили в пресс-службе.В компании также отметили, что во II квартале продажи отечественного софта выросли на 10% среди корпоративных клиентов по сравнению с I кварталом. При этом в III квартале продажи выросли уже на 20% по сравнению со II кварталом."Популярность российского ПО возрастает из-за приостановки деятельности некоторых иностранных производителей. Многие компании уже сейчас задумываются перейти на софт отечественного производства", - отметила руководитель группы закупок программного обеспечения и серверного оборудования "Ситилинка" Елена Родимова.В пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо" также сообщили ТАСС о росте спроса на российское ПО. "По итогам сентября спрос на российское ПО в совокупности оказался более чем вчетверо выше, чем в августе", - отметили в пресс-службе ретейлера.