Трек Анны Семенович и Славы Бумеранг можно смело назвать одним из главных хитов года. Но, как писала Ахматова, когда б вы знали из какого сора растут стихи.... Вот и певица рассказала, как трудно ей дались съемки клипа на шлягер.
Трек Анны Семенович и Славы "Бумеранг" можно смело назвать одним из главных хитов года. Но, как писала Ахматова, "когда б вы знали из какого сора растут стихи".... Вот и певица рассказала, как трудно ей дались съемки клипа на шлягер.
По замыслу имидж-эксперта Екатерины Эрдман в видео
кареглазая от природы Анна Семенович должна была превратиться в роскошную блондинку
с голубыми глазами. Увидев референс будущего образа Анна пришла в восторг, но,
как оказалось, радовалась она рано.
"Я давно хотела примерить на себя образ голубоглазой
красавицы в клипе, поэтому сразу согласилась на эксперимент, – говорит Анюта. –
Менять цвет глаз естественно нужно было с помощью цветных линз. И это стало для
меня настоящим испытанием и практически невыполнимой миссией. Засунуть в глаз
инородный объект оказалось практически невозможным".
Семенович пыталась раскрыть глаза пошире, но вставить
инородное тело все не получалось. "Через полчаса попыток я просто начала плакать на
съемочной площадке. Мы начали выпадать из графика, меня ждала вся съемочная
группа, а линзы никак не хотели надеваться. Лишь спустя час нам наконец удалось
надеть голубые линзы. Я наконец увидела себя в зеркале и была поражена, как
точно найден мой клиповый образ, это было очень эффектно. Не буду описывать
какой дискомфорт в глазах я испытывала все 8 часов съемок" – поделилась
Анна Семенович.