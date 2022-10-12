Трек Анны Семенович и Славы Бумеранг можно смело назвать одним из главных хитов года. Но, как писала Ахматова, когда б вы знали из какого сора растут стихи.... Вот и певица рассказала, как трудно ей дались съемки клипа на шлягер.

Трек Анны Семенович и Славы "Бумеранг" можно смело назвать одним из главных хитов года. Но, как писала Ахматова, "когда б вы знали из какого сора растут стихи".... Вот и певица рассказала, как трудно ей дались съемки клипа на шлягер.По замыслу имидж-эксперта Екатерины Эрдман в видеокареглазая от природы Анна Семенович должна была превратиться в роскошную блондинкус голубыми глазами. Увидев референс будущего образа Анна пришла в восторг, но,как оказалось, радовалась она рано."Я давно хотела примерить на себя образ голубоглазойкрасавицы в клипе, поэтому сразу согласилась на эксперимент, – говорит Анюта. –Менять цвет глаз естественно нужно было с помощью цветных линз. И это стало дляменя настоящим испытанием и практически невыполнимой миссией. Засунуть в глазинородный объект оказалось практически невозможным".Семенович пыталась раскрыть глаза пошире, но вставитьинородное тело все не получалось. "Через полчаса попыток я просто начала плакать насъемочной площадке. Мы начали выпадать из графика, меня ждала вся съемочнаягруппа, а линзы никак не хотели надеваться. Лишь спустя час нам наконец удалосьнадеть голубые линзы. Я наконец увидела себя в зеркале и была поражена, какточно найден мой клиповый образ, это было очень эффектно. Не буду описыватькакой дискомфорт в глазах я испытывала все 8 часов съемок" – поделиласьАнна Семенович.