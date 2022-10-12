Стас Пьеха сделал неожиданное заявление.

Стас Пьеха сделал неожиданное заявление.Поклонники внука знаменитой певицы все гадают: почему он такой красивый, талантливый, добрый, но одинокий? После развода со своей женой артист все никак не смог вновь обзавестись семьей, но фанаты таят надежду на то, что однажды Стас Пьеха снова женится.А пока артист принадлежит лишь своей работе: дает концерты, а также участвует в съемках различных телепроектов. В одном из них он трудится вместе с Лерой Кудрявцевой. Для своих поклонников знаменитая телеведущая нередко снимает то, что происходит за кадром. Вот и на этот раз блондинка показала несколько роликов, снятых на площадке.Теледива направила на себя камеру и, конечно, не забыла наложить фильтр – длинные реснички и румяна – чтобы выглядеть еще прекраснее. В какой-то момент она переместила объектив на Стаса Пьеху, а фильтр, соотвественно, сработал на его лице. В итоге артист предстал перед народом с "бабским" марафетом.Леру Кудрявцеву этот момент очень сильно рассмешил, а вот по музыканту стало заметно, как ситуация заставила его смущаться. Впрочем, любой мужчина отреагировал бы так же. Чтобы пресечь волну возможных слухов, он раскрыл свою ориентацию."Ты че? Ребята, я не про это!" – выкрикнул Стас Пьеха, прикрывая разукрашенное лицо рукой.