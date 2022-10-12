Главные новости к этому часу:
- Гуманитарный IT-груз.
Безучастных нет. К поддержке мобилизованных...
Главные новости к этому часу:
- Гуманитарный IT-груз.
Безучастных нет. К поддержке мобилизованных из Владимирской области подключилось местное Айти-сообщество.
- Помощь раненым.
Кровь для раненых военнослужащих. Владимирские молодогвардейцы приняли участие во всероссийской акции донорства.
- Юрьевецкое подземелье.
И километровые пробки из-за ремонта всего лишь одного подземного перехода. Когда планируют закончить работы в Юрьевецкой подземке?