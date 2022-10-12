Главные новости к этому часу: - Гуманитарный IT-груз. Безучастных нет. К поддержке мобилизованных...

Главные новости к этому часу:- Гуманитарный IT-груз.Безучастных нет. К поддержке мобилизованных из Владимирской области подключилось местное Айти-сообщество.- Помощь раненым.Кровь для раненых военнослужащих. Владимирские молодогвардейцы приняли участие во всероссийской акции донорства.- Юрьевецкое подземелье.И километровые пробки из-за ремонта всего лишь одного подземного перехода. Когда планируют закончить работы в Юрьевецкой подземке?