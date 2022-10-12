Подведем итоги дня вместе: - Опасно для жизни. Противоречит принципам разумности. И просто опасно...

Подведем итоги дня вместе:- Опасно для жизни.Противоречит принципам разумности. И просто опасно для жизни. Когда в Коврове расселят двенадцать семей из аварийного дома?- Сила любви.Мобилизация истинной любви не помеха. Не преграда ей-и километры. Во Владимирской области поженилась пара из Орла.-Самая мобильная деревня.И самая мобильная деревня. Сколько населённых пунктов региона претендуют на это звание?