Подведем итоги дня вместе:
- Опасно для жизни.
Противоречит принципам разумности. И просто опасно...
Подведем итоги дня вместе:
- Опасно для жизни.
Противоречит принципам разумности. И просто опасно для жизни. Когда в Коврове расселят двенадцать семей из аварийного дома?
- Сила любви.
Мобилизация истинной любви не помеха. Не преграда ей-и километры. Во Владимирской области поженилась пара из Орла.
-Самая мобильная деревня.
И самая мобильная деревня. Сколько населённых пунктов региона претендуют на это звание?