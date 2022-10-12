Прокуратура Вязниковского района завершила расследование в отношении местной жительницы. Согласно следствию, 50-летний посетитель одного из местных баров попросил сотрудницу перевести

Прокуратура Вязниковского района завершила расследование в отношении местной жительницы. Согласно следствию, 50-летний посетитель одного из местных баров попросил сотрудницу перевести деньги с его банковского счета на карту ее и обналичить их для передачи ему. Фигурантка выполнила просьбу, но передавать сумму не стала, увидев, что мужчина пьян, а позднее и вовсе покинул заведение. Причиненный ущерб составил