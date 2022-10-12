Эстрадные, театральные и киноартисты стремительно покидают проводящую спецоперацию Россию. Кто-то говорит, что якобы уезжает в срочный отпуск. А кто-то прямо заявляет, что на Родину больше не вернется. Такое поведение звезд многие осуждают.

Эстрадные, театральные и киноартисты стремительно покидают проводящую спецоперацию Россию. Кто-то говорит, что якобы уезжает в срочный отпуск. А кто-то прямо заявляет, что на Родину больше не вернется. Такое поведение звезд многие осуждают.Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Жена иностранного агента Алла Пугачева с младшими детьми частным бортом умотала в Израиль. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. Об отношении к уехавшим звездам композитора и продюсера Виктора Дробыша и спросил корреспондент "Дни.ру" на презентации клипа певицы Насти Ивки "Лед и Пламя"."Я сам никуда не уехал, потому что нет денег, – смеется Дробыш. – Что же касается общественного осуждения тех, кто уехал... Мне кажется, тут больше каких-то спекулятивных разговоров. Иногда же люди и так просто уезжают. Например, когда мои дети были маленькие (у него три сына и дочь от разных браков – Прим. ред.), мы уезжали на два-три месяца в Майами, снимали жилье, чтобы зиму проводить там. И если бы сейчас ситуация совпала, меня можно было бы причислить к этим, уехавшим, звездам"."Многие из артистов не просто куда-то валят, как кажется со стороны, а уезжают сменить обстановку, – пояснил Дробыш. – Особенно это важно для творческих людей. Я не адвокатствую, просто рассуждаю. Хотя допускаю, что есть и то, кто свинтил от страха. Но многие вернутся".