Журналист издания Утро.ру попросил бизнесмена Евгений Пригожина дать комментарий по поводу вышедшего в РИА ФАН видеоролика. Он повествует о бывшем заключенном, которого судили за убийство судьи в Нижнем Новгороде, однако помиловали после службы в ЧВК Вагнера. На фронте боец потерял ногу, но решил не возвращаться в родной город, а остаться на СВО. Представитель СМИ поинтересовался, считает ли Пригожин правильным, что тот решил остаться на Донбассе.

Журналист издания "Утро.ру" попросил бизнесмена Евгений Пригожина дать комментарий по поводу вышедшего в РИА ФАН видеоролика. Он повествует о бывшем заключенном, которого судили за убийство судьи в Нижнем Новгороде, однако помиловали после службы в "ЧВК Вагнера". На фронте боец потерял ногу, но решил не возвращаться в родной город, а остаться на СВО. Представитель СМИ поинтересовался, считает ли Пригожин правильным, что тот решил остаться на Донбассе."Если вы хотите, чтобы он вернулся в Великий Новгород и убил еще одного судью, то вы абсолютно правы, что ему не надо оставаться на фронте", — иронично предприниматель.По его словам, при таком положении дел, на фронт придется ехать детям журналиста.