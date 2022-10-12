Представители туристических агентств отправились в тур по Белоруссии для обмена накопленным профессиональным опытом с местными коллегами. Участие в поездке приняли компании «Вишня»,

Представители туристических агентств отправились в тур по Белоруссии для обмена накопленным профессиональным опытом с местными коллегами. Участие в поездке приняли компании «Вишня», «Северное ожерелье», «ВТО» и «Владуниверсалтур» при поддержке «Туристского информационного центра» «Тур, в первую очередь, был направлен на знакомство и обмен опытом. Нам важно, чтобы туроператоры из Владимирской области могли ближе познакомиться с работой