После тяжелой болезни умер депутат Государственной Думы Николай Петрунин, сообщили в пресс-службе...
После тяжелой болезни умер депутат Государственной Думы Николай Петрунин, сообщили в пресс-службе Госдумы.
Депутат с 2016 года представлял в Госдуме Тульскую область, был первым заместителем председателя комитета Госдумы по энергетике.
Петрунин родился 27 февраля 1976 года в городе Вязники Владимирской области. Он окончил Владимирский государственный университет по специальности «Менеджмент».
Фото: ria.ru/20221012