После тяжелой болезни умер депутат Государственной Думы Николай Петрунин, сообщили в пресс-службе...

После тяжелой болезни умер депутат Государственной Думы Николай Петрунин, сообщили в пресс-службе Госдумы.Депутат с 2016 года представлял в Госдуме Тульскую область, был первым заместителем председателя комитета Госдумы по энергетике.Петрунин родился 27 февраля 1976 года в городе Вязники Владимирской области. Он окончил Владимирский государственный университет по специальности «Менеджмент».Фото: ria.ru/20221012