Александровским городским судом Владимирской области вынесен приговор в отношении жительницы г....

Александровским городским судом Владимирской области вынесен приговор в отношении жительницы г. Карабаново, которая признана виновной в незаконном производстве наркотиков, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч.5 ст.228.1 УК РФ).Судом установлено, что в период с апреля по май 2021 г. подсудимая, являясь участником организованной группы, занимавшейся незаконным производством наркотиков, фиксировала технологический процесс производства наркотиков в тетради и вела учет химических средств, убиралась в помещении, обеспечивала бытовые нужды, предоставляла свои банковские счета для получения денег.Воспитательница свою вину в совершении преступления признала полностью, заключила с органами предварительного расследования досудебное соглашение, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба Александровского городского суда.Фото: Pixabay.com