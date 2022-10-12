В музее-заповеднике «Александровская слобода» в десятый раз прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Зубовские чтения».

В музее-заповеднике «Александровская слобода» в десятый раз прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Зубовские чтения». Тематика этого года максимально близка организаторам: «Русское средневековье и современный музей». Напомним, что «Слобода» регулярно проводит это биеннале с 2000 года в честь выдающегося земляка, видного деятеля науки, ученого-энциклопедиста с мировым именем Василия Павловича Зубова, который родился здесь в 1900 году.Более 40 российских специалистов из ведущих научных учреждений и музеев страны в течение двух дней обсуждали исследования, интерпретации грозненской эпохи и связанные с этим современные тенденции развития российской музейной жизни. Форум стал площадкой для обмена опытом и открытого диалога академических ученых и музейных практиков.Директор музея «Александровская слобода» Аллы Сергеевна Петрухно в приветственном слове подчеркнула: «Современный музей сегодня не только хранитель наследия. Он должен изучать его и выстраивать свою экспозиционную и научно-просветительскую деятельность так, чтобы национальное достояние становилось неотъемлемой частью мировоззрения современного человека, особенно молодежи. Речь идет о разработке совершенно новых форм, методик презентации исторического наследия. Это обязательно нужно обсуждать, таким опытом непременно нужно делиться».Во время открытия впервые состоялась акция «День дарителя» - чествование меценатов, благотворителей, коллекционеров, благодаря которым музейное собрание пополняется средневековыми раритетами. И это в рамках конференции вполне логично, ведь одними из первых жертвователей стали потомки династии Зубовых.В этот раз сертификатами и хрустальными «царскими» кубками награждали важных для музея людей – давних друзей и партнеров, каждый из которых не раз «обогащал» фонды и экспозиции «Слободы» настоящими артефактами. Это два участника Чтений – кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Б.Н. Морозов и генеральный директор ООО «Аукционный дом «Гранат» С.А. Афонин. А также специально приглашенные на знаковое событие гости – основатели и владельцы антикварного салона «Русская усадьба» Д.В. Журавлев и А.Г. Стадник и член Союза художников России, скульптор, создавший один из вариантов памятника Ивану Грозному, – Ю.А. Иватько.Предварительные итоги подвела заместитель директора по научной работе музея-заповедника «Александровская слобода» М.К. Рыбакова: «В этом году исполняется сто лет, как музей распахнул двери для посетителей. За это время накоплен достаточный опыт представления средневековой эпохи. Прежде всего важно обсудить возможности внедрения в музейное пространство результатов исследований академических ученых. Примечательно, что получилось не сухое изложение докладов, а практически каждое выступление вызывало живые дискуссии. Значит, тема актуальна и для ученых, и для музейных практиков».По окончании заседаний гостей пригласили на интерактив и трапезу в компании «самого Ивана Грозного». Для многих ценным подарком стало живое общение со специалистами, обмен опытом и новые творческие контакты. По материалам конференции (как всегда) будет издан сборник научных сообщений «Зубовские чтения».Кстати, «ученая тема» продолжится вскоре на внутримузейной конференции, где специалисты разных направлений поделятся своими изысканиями и обозначат проблемы.