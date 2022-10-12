Вечером 11 октября в городе Струнино Александровского района загорелся пятиэтажный дом №18 на улице Квартал Дубки. Сообщение в тревожное ведомство поступило в 19:15. На вызов оперативно

Вечером 11 октября в городе Струнино Александровского района загорелся пятиэтажный дом №18 на улице Квартал Дубки. Сообщение в тревожное ведомство поступило в 19:15. На вызов оперативно выдвинулись 13 человек личного состава и 4 единицы техники. К их прибытию из окна квартиры третьего этажа валил густой дым. Соседи сообщили пожарным, что в горящей квартире находятся женщина