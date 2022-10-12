В Гусь-Хрустальном вынесен приговор по уголовному делу о халатности при признании жилого дома...
В Гусь-Хрустальном вынесен приговор по уголовному делу о халатности при признании жилого дома аварийным.
Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор в отношении заведующего отделом по земельным вопросам, благоустройству, делам ГОЧС и ПБ администрации п. Золотково. Он признан виновным в халатности. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.
Установлено, что ещё в 2015 году заключением межведомственной комиссии принято решение о признании дома № 1 по ул. 40 лет Октября в п. Золотково непригодным для проживания. Лишь спустя более 6 лет и только после вмешательства прокуратуры администрацией п. Золотково здание признано в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
В результате непринятия своевременных мер по организации обследования указанного дома, он не включен в реализуемую на территории региона адресную программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области», а также в ранее действовавшие и реализованные областные программы переселения.
Бездействие администрации повлекло существенное нарушение законных интересов жильцов, которые были лишены права на получение выкупной цены либо предоставление благоустроенного жилого помещения.
Государственное обвинение по уголовному делу поддерживал Гусь- Хрустальный межрайонный прокурор Рыгалов Е.В. Вину в совершенном преступлении мужчина признал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Фото: pxfuel.com