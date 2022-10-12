В Гусь-Хрустальном вынесен приговор по уголовному делу о халатности при признании жилого дома...

В Гусь-Хрустальном вынесен приговор по уголовному делу о халатности при признании жилого дома аварийным.Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор в отношении заведующего отделом по земельным вопросам, благоустройству, делам ГОЧС и ПБ администрации п. Золотково. Он признан виновным в халатности. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.Установлено, что ещё в 2015 году заключением межведомственной комиссии принято решение о признании дома № 1 по ул. 40 лет Октября в п. Золотково непригодным для проживания. Лишь спустя более 6 лет и только после вмешательства прокуратуры администрацией п. Золотково здание признано в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.В результате непринятия своевременных мер по организации обследования указанного дома, он не включен в реализуемую на территории региона адресную программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области», а также в ранее действовавшие и реализованные областные программы переселения.Бездействие администрации повлекло существенное нарушение законных интересов жильцов, которые были лишены права на получение выкупной цены либо предоставление благоустроенного жилого помещения.Государственное обвинение по уголовному делу поддерживал Гусь- Хрустальный межрайонный прокурор Рыгалов Е.В. Вину в совершенном преступлении мужчина признал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com