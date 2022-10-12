Вечером 11 октября в Кольчугинском районе загорелся жилой двухэтажный дом по адресу п. Большевик, ул. Спортивная, д.8. Сообщение в тревожное ведомство поступило в 17:30, но вызов оказался поздним.

Вечером 11 октября в Кольчугинском районе загорелся жилой двухэтажный дом по адресу п. Большевик, ул. Спортивная, д.8. Сообщение в тревожное ведомство поступило в 17:30, но вызов оказался поздним. К моменту прибытия 3 единицы техники 9 человек личного состава МЧС, дом уже по всей площади. По итогу пожарные потушили пламя на 200 квадратных километрах. Пострадавших нет,