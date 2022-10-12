Частная стоматологическая клиника «Дентал-сервис» предстала перед судом за врачебную ошибку. Пострадал ребенок. Известно, что родители мальчика в простой письменной форме заключили с

Частная стоматологическая клиника «Дентал-сервис» предстала перед судом за врачебную ошибку. Пострадал ребенок. Известно, что родители мальчика в простой письменной форме заключили с клиникой договор об удаление сверхкомплектного (лишнего) зуба её сыну. Однако, по итогу врач вырвал ребенку здоровый зуб, а семья подала на медика в суд. Суд первой инстанции нарушение отрицает, ссылаясь на то, что